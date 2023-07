Idoso é preso por importunação sexual em Resende

Um idoso, de 61 anos, foi preso por importunação sexual na segunda-feira (17) em Resende. O caso aconteceu dentro de um shopping no Centro.



Segundo a Polícia Militar (PM), ele foi flagrado por um cliente do estabelecimento se masturbando dentro de uma cabine do banheiro com a porta aberta.



Ele foi contido pelo segurança do shopping até a chegada dos agentes. Depois, o homem foi levado para a 89ª Delegacia Policial de Resende, onde foi autuado por importunação sexual.