Deputado cassado na UFSC: 'Falaram que não ia ter fascista aqui, tamo aí'

Na segunda-feira, 17, o ex-membro do MBL e ex-deputado estadual de São Paulo cassado Arthur do Val, também conhecido pelo nome de seu canal no YouTube “Mamãe Falei”, foi ao Centro de Convivência desativado da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Lá, ele fez um vídeo chamando a si e seus pares de “fascistas”. “Tamo aqui na UFSC. Falaram que não ia ter fascista aqui, não sei o que, tamo aí”, disse o ex-parlamentar.

Na semana passada, membros do MBL foram à universidade para pintar paredes pichadas, no que o grupo chama de “fiscalização”, quando um deles foi fisicamente agredido, o que gerou uma nota de repúdio da instituição de ensino, tanto à violência quanto à invasão do espaço da universidade.



Diante do ocorrido, Mamãe Falei e outros “militantes” decidiram ir juntos ao mesmo local com o objetivo de fazer provocações, convocando estudantes a realizarem novas agressões e gerar imagens para as redes sociais. Após a repercussão inicial do vídeo, Arthur do Val replicou notícias que destacam sua frase sobre fascismo com a legenda “Confesso que é gostoso irritar essa gente”.



O iG tentou entrar em contato com o ex-deputado, com o objetivo de entender se a fala em questão foi intencional ou não, mas não houve resposta. Este espaço segue aberto para novas declarações de Arthur do Val, se ele assim desejar.



Histórico de polêmicas e violência

A afirmação sobre “fascistas na UFSC” está longe de ser a primeira polêmica que envolve o ex-deputado estadual, que se elegeu com discursos de extrema-direita proferidos por meio de seu canal no YouTube, e nunca mudou de postura, mesmo após a perda do seu mandato.

A maior de todas as polêmicas foi justamente a que levou à sua cassação, quando o então deputado estadual fez uma viagem à Ucrânia já invadida por tropas russas, em março de 2022, e proferiu falas sexistas contra as mulheres ucranianas, desrespeitando-as e zombando do sofrimento imposto pela guerra .



“Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, disse o deputado em um áudio que se tornou público.



Ele ainda afirmou que nem “a melhor balada do Brasil” consegue chegar “aos pés” da beleza das mulheres nas filas de refugiados, entre outros ataques machistas. Após o incidente, Arthur do Val foi cassado por quebra de decoro parlamentar.



Já no mês de junho do mesmo ano, Arthur do Val foi agredido fisicamente após provocar o deputado Emerson Petriv, conhecido como “Boca Aberta”, no meio da rua em Londrina-PR. Após provocar o deputado e seu filho, Arthur do Val levou uma rasteira e tapas do parlamentar, enquanto tentava se afastar.