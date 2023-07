Projeto Conexidade promove oficinas gratuitas de esporte, arte e música na Barra

Rio - A Praça do Ó, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, será palco de diversas oficinas gratuitas de esportes, artes e música no próximo sábado (22), das 10h às 20h. As atividades serão promovidas pelo projeto Conexidade.



O evento também vai celebrar a entrega de melhorias nas estruturas da praça, que agora conta com duas pistas de skate (park e street) e uma quadra de basquete 3x3, ambas sendo modalidades olímpicas. Na ocasião, também acontecerá um campeonato de basque, além de dinâmicas com o coletivo Duó Skate Drink e break dance com o grupo Flow 021 Crew.



O público também poderá conferir debates de temas como arte, esporte, cultura e ocupação urbana. Haverá, ainda, intervenções artísticas de Opavivará e FavelaGrafia. O encerramento prevê um grande baile charme com Gabriel Moura, TokyoDK, DJ Tamenpi e Robinho Duó.



O projeto Conexidade foi criado para impactar o lado social e econômico das cidades e, ainda, para criar ou revitalizar locais de encontros entre as pessoas. Em 2018, o grupo reuniu iniciativas com arte e música na Praça XV, no Centro, com 90 horas de programação.