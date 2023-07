Repasse ao Samu 192 é aumentado em 30% pelo Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde anunciou uma ampliação em 30% dos valores destinados a custeio do Serviço Móvel de Urgência (Samu 192). O percentual representa, segundo a pasta, um incremento de R$ 396 milhões por ano nos repasses.



“Com o reajuste, o total destinado ao serviço passará de R$ 1,3 bilhão para R$ 1,7 bilhão por ano. O aumento busca minimizar a sobrecarga nos municípios e também é uma forma de incentivar a universalização do Samu 192, que desde 2013 não recebia atualização nos valores de custeio”, informou, em nota, o ministério.



De acordo com a pasta, um novo processo licitatório será concluído ainda este ano visando a ampliação da frota. O investimento previsto é de R$ 842 milhões para aquisição de 1.886 novos veículos, sendo que 1.633 unidades serão distribuídas para renovação de frota; 185 terão como destino novas unidades de Suporte Básico (USB); e 68 veículos servirão às novas unidades de Suporte Avançado (USA).



“O atual contrato para fornecimento de veículos ainda possui 239 novas unidades a serem entregues este ano. Os veículos serão usados para renovar a frota do Samu 192 referente aos anos de 2015 e 2016”, informou o ministério.



Os novos veículos serão distribuídas em 16 estados:



- 47 unidades para o estado da Bahia;



- 47 unidades para o estado de Minas Gerais;



- 33 unidades para o estado do Ceará;



- 29 unidades para o estado da Paraíba;



- 20 unidades para o estado de São Paulo;



- 15 unidades para o estado do Paraná;



- 12 unidades para o estado de Goiás;



- 12 unidades para o estado do Piauí;



- 8 unidades para o estado do Rio Grande do Sul;



- 5 unidades para o estado de Santa Catarina;



- 3 unidades para o estado de Roraima;



- 2 unidades para o estado do Maranhão;



- 2 unidades para o estado do Pará;



- 2 unidades para o estado do Rio de Janeiro;



- 1 unidade para o estado de Pernambuco;



- 1 unidade para o estado de Tocantins.