Inteligência Artificial pode impactar na paz mundial, alerta secretário-geral da ONU

O secretário-geral da ONU, António Guterres, alertou nesta terça-feira (18) sobre os riscos que a Inteligência Artificial (IA) traz para a paz e segurança do mundo, e pediu uma ação urgente contra esta tecnologia "sem precedentes".



"É evidente que a IA terá um impacto em todos os aspectos da nossa vida", em especial a inteligência artificial generativa, criadora de imagens e textos, declarou Guterres na primeira reunião que o Conselho de Segurança abordou o tema.



"A IA generativa tem um enorme potencial para o bem e para o mal, em grande escala", destacou o secretário-geral.



Embora essas tecnologias possam "eliminar a pobreza, lutar contra a fome, curar o câncer e potencializar as ações climáticas", "as utilizações militares e não militares da IA podem trazer consequências graves para a paz e segurança mundial", acrescentou.



Por isso, ele pediu para que seja estabelecido até o final de 2026 um instrumento vinculativo que proíba "sistemas autônomos de armas letais", capazes de funcionar sem supervisão humana, e que as pessoas que controlam as armas nucleares "nunca sejam removidas".



A Inteligência Artificial é cada vez mais utilizada em questões de segurança, inclusive pela ONU, que usa para "identificar padrões de violência, monitorar cessar-fogo" ou "fortalecer a manutenção da paz, a mediação e os esforços humanitários", lembrou Guterres. Essas tecnologias podem ter dois gumes, entretanto, porque "também podem ser utilizadas por pessoas mal-intencionadas".



"O uso malicioso de sistemas de inteligência artificial para fins terroristas, criminais ou estatais pode causar níveis horríveis de morte e destruição, trauma generalizado e profundos estragos psicológico em uma escala inimaginável".



"Os mecanismos para a governança da inteligência artificial" são extremamente necessários, afirmou o chefe da ONU, que vai pedir para um grupo de especialistas propostas de "opções" nesta área para o fim do ano.



Enquanto isso, Guterres reiterou seu apoio à criação de uma "entidade das Nações Unidas" para ajudar a otimizar os benefícios da Inteligência Artificial e reduzir os riscos, como a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) ou o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês).