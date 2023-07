Pesquisa aponta que 60% dos brasileiros afirmam que há tráfico de drogas em sua vizinhança

Seis a cada dez brasileiros (60%) afirmam que há tráfico de drogas em sua vizinhança. O dado foi apurado por meio da pesquisa “Global Advisor - Crime”, feita pela Ipsos em 29 países.



Os números colocam o Brasil em terceiro lugar no ranking mundial entre os países pesquisados, atrás apenas da Tailândia e Chile, ambos com 66%. A média global é de 39%.



Por outro lado, Japão (4%), Israel (20%) e Singapura (24%) estão na outra ponta do ranking.



“Os dados do Brasil são relevantes e indicam uma preocupação que deve ser uma das prioridades do governo: a adoção de políticas públicas para combater o consumo e o tráfico de drogas no país”, afirma Marcos Calliari, CEO da Ipsos no Brasil.



Assaltos



A pesquisa também questionou aos entrevistados sobre criminalidade. Mais da metade dos brasileiros (53%) afirmaram que ouviram ou escutaram falar sobre assaltos em sua vizinhança nos últimos 12 meses.



Nesse quesito, o Brasil é o 5º colocado do ranking mundial. África do Sul (82%), Tailândia (71%) e Turquia (67%) estão na ponta da tabela. A média global é de 45%.



Por outro lado, Coréia do Sul (16%), Singapura (17%) e Japão (18%) são as nações que menos indicam criminalidade na sua vizinhança.



Violência contra a mulher



Seis em cada dez entrevistados (63%) no Brasil afirmaram que ouviram ou escutaram falar sobre violência contra a mulher em sua vizinhança. O país é o 3º colocado do ranking global entre os países pesquisados, empatado com o Peru. África do Sul (68%) e Turquia (65%) lideram o ranking.



A média global é de 40%. Japão (11%), Holanda (19%) e Singapura (22%) estão na outra ponta da tabela.