RJ tem 1,7 milhão grupos familiares beneficiadas pelo Bolsa Família em julho

O Rio de Janeiro tem 1,7 milhão de beneficiários do Bolsa Família em julho de 2023, o terceiro maior número do país. O valor médio recebido por núcleo familiar é de R$ 670,05 e contempla os 92 municípios. O cronograma de pagamentos tem início nesta terça-feira, 18, para os beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1, e os repasses seguem até o dia 31.



No estado, 653 mil crianças de zero a seis anos que fazem parte da composição familiar dos contemplados pelo programa de transferência de renda do Governo Federal recebem o adicional de R$ 150 do Benefício Primeira Infância. O valor de repasse é de R$ 93,8 milhões. Um outro grupo de gestantes e crianças de sete a 18 anos nas famílias contempladas recebe o adicional de R$ 50 previsto no Benefício Variável Familiar. São 46 mil gestantes e 1 milhão de crianças e adolescentes, a partir de um investimento de R$ 50,5 milhões.



A capital é o município com maior número de contemplados no estado em julho: são 566,3 mil famílias, com um investimento federal de R$ 377 milhões. Na sequência dos cinco municípios com maior número de beneficiários estão Nova Iguaçu (145,3 mil), Duque de Caxias (124,2 mil), Belford Roxo (85,6 mil) e São Gonçalo (85,6 mil).



A cidade com maior valor médio no estado é Varre-Sai, com R$ 708,02. Lá, são 1.586 famílias contempladas. A sequência de municípios com maior média registrada em julho segue com Itaguaí (R$ 695,77), Quatis (R$ 688,40) e Itatiaia (R$ 687,93).