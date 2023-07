Polícia Civil prende homem que armazenava pornografia infantil no Norte Fluminense

Rio - Polícia prende homem de 46 anos, pelos crimes de produção e armazenamento de cenas de abuso sexual infantojuvenil nesta terça-feira (18), na comunidade Nova Holanda, em Macaé, no Norte Fluminense. O flagrante foi feito na residência do suspeito, que atuava como corretor de planos de saúde, por agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV), com o apoio de uma equipe da 123ª DP (Macaé) e da Polícia Militar.



De acordo com informações da polícia, as investigações começaram em dezembro de 2022, após o compartilhamento de informações pela Policia Federal, que informou a suspeita de que o acusado produzia e armazenava as imagens e vídeos e guardava o conteúdo em um servidor na “nuvem”.



Durante as diligências, os policiais perceberam que uma das crianças abusadas sexualmente era do convívio do acusado, o que evidenciou que ele também se dedicava à produção deste tipo de conteúdo.



Os investigadores cumpriram um mandado de busca e apreensão e com ele, foi encontrado material pornográfico infantil, resultando na sua prisão em flagrante.