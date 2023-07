CNPq reajusta bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) anunciaram nesta terça-feira, 18, o aumento do valor das Bolsas de Fomento Tecnológico e Extensão Inovadora do CNPq, destinadas à formação e capacitação de recursos humanos e à agregação de especialistas, que contribuam para a execução de projetos de pesquisa ou de desenvolvimento tecnológico. A medida beneficia também as atividades de extensão inovadora e transferência de tecnologia. O reajuste contempla oito modalidades e beneficia 6.500 bolsistas atualmente em atuação. Os novos valores — cujos reajustes cariam de 30% a 96%, dependendo da modalidade — já serão depositados no próximo pagamento, em agosto.



“As bolsas de fomento tecnológico e extensão inovadora constituem mais um instrumento para a transferência de conhecimento e geração de inovação. O reajuste que anunciamos hoje reflete o compromisso do nosso governo com as pesquisadoras e pesquisadores do país e com a ciência como instrumento para a superação dos mais diferentes desafios e como pilar do desenvolvimento nacional, sendo a inovação um dos principais elementos da política de reindustrialização do Brasil em novas bases tecnológicas”, disse a ministra Luciana Santos.



O impacto orçamentário é de R 202 milhões, com recursos do orçamento do CNPq, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), do MCTI e de instituições parceiras que contam com bolsistas das modalidades contempladas, tais como o Ministério da Saúde, Embrapa, INPE, Fiocruz, AEB e outros.

As modalidades contempladas pelo reajuste são:



- Iniciação Tecnológica e Industrial (ITI): tem a finalidade de estimular o interesse para a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em estudantes do nível médio e superior ou de graduados em nível médio.



- Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI): possibilita o fortalece a equipe responsável pelo desenvolvimento de projeto de pesquisa, desenvolvimento ou inovação, por meio da incorporação de profissional qualificado para a execução de uma atividade específica.

- Especialista Visitante (EV): complementa a competência da equipe de execução do projeto, por meio da participação temporária de profissional qualificado.

- Extensão no país (EXP): apoia profissionais e especialistas visando ao desenvolvimento de atividades de extensão inovadora ou transferência de tecnologia.



- Apoio Técnico em Extensão no País (ATP): auxilia o desenvolvimento de projeto mediante a participação de profissional técnico no apoio a atividades de trabalhos de laboratório, de campo e afins.



- Fixação e Capacitação de Recursos Humanos - Fundos Setoriais (SET): estimula a fixação e capacitação no país de recursos humanos com destacado desempenho acadêmico e tecnológico e/ou reconhecida competência profissional em áreas estratégicas e temas de interesse dos Fundos Setoriais.



- Apoio à Difusão do Conhecimento (ADC): dissemina e populariza a ciência, a tecnologia e a inovação, em nível nacional, por meio do desenvolvimento de competências/habilidades e atividades na área da divulgação científica.



- Iniciação ao Extensionismo (IEX): fortalece, mediante projeto de pesquisa ou extensão, orientado por pesquisador qualificado, a interação entre universidade e sociedade no que tange a geração e transferência de conhecimentos, construindo um ambiente favorável à promoção de uma agenda estratégica local voltada ao desenvolvimento sustentável.