Lula defende que dinheiro em cultura é investimento

Durante o programa Conversa com o Presidente nesta terça-feira (18), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), comentou as críticas feitas pelo investimento no Ministério da Cultura. Ele afirmou que a cultura é de extrema importância para a economia do país, e chamou quem faz as críticas ao investimento de "bobão, mentiroso e ignorante".



O presidente disse: "A atividade cultural é uma atividade muito forte economicamente. Quem fala que quando governo coloca dinheiro na cultura, o governo está gastando, é um bobão, um mentiroso, um ignorante. Dinheiro em cultura significa investimento, geração de emprego, geração de oportunidades e distribuição de riqueza".



Recentemente, um investimento de R$ 6,8 bilhões foi destinado à pasta da Cultura para serem aplicados nas leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc. Ambos os projetos são para o fomento da atividade cultural e foram inicialmente aprovados durante o governo de Jair Bolsonaro (PL).



Segundo o Ministério da Cultura, 98% das cidades de todos os Estados enviaram projetos para a inscrição na Lei Paulo Gustavo. Apenas essa lei ficará com cerca de R$ 3,8 bilhões para fomento à cultura. Após as inscrições, o governo repassará os recursos direto para os projetos.



O valor do investimento foram obtidos principalmente do Fundo Setorial do Audiovisual e do Fundo Nacional de Cultura. Na divisão, R$ 2 bilhões serão destinados aos Estados e R$ 1,8 bilhão aos municípios. Cerca de 30% do valor já foi repassado e é esperado que o restante seja encaminhado até o final deste mês.



Após o fim das inscrições da Lei Paulo Gustavo, o governo irá liberar para a Lei Aldir Blanc, com um orçamento de R$ 3 bilhões.