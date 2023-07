Polícia busca identificar quem atropelou idoso na Zona Oeste

Rio - A Polícia Civil investiga a morte do idoso, identificado como Jamilher da Penha Tavares Lopes, 74 anos. Ele foi atropelado por uma motocicleta no último dia 8 de julho, em Realengo, Zona Oeste do Rio.



O idoso atravessava a Rua Limites quando foi atingido por um casal em uma moto. Desde então, ele estava internado no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, também na Zona Oeste. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a vítima não resistiu e morreu nesta segunda-feira (17).



O caso foi registrado na 34ª DP (Bangu). A Polícia Civil faz diligências para a busca de novas testemunhas e outras imagens de câmeras de segurança que ajudem a identificar o condutor da motocicleta e a mulher.

Imagem mostra casal em moto envolvida no atropelamento do idoso Reprodução

A Polícia ainda reforça que denúncias podem ser repassadas para o Disque-Denúncia para colaborar com as investigações. O anonimato é garantido.

