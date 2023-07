Justiça mantém condenação de homem que perseguiu e ameaçou expor fotos da ex

São Paulo, 18 (AE) - Os desembargadores da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram pena de nove meses de reclusão — em regime inicial aberto —, imposta a um homem que perseguiu sua ex-namorada por não aceitar o término do relacionamento.



Segundo o processo, que corre sob segredo de Justiça, o acusado começou a mandar mensagens de áudios para a ex após o término. Nas gravações, falava sobre a vontade de "voltar" com a vítima e fez ameaças, citando inclusive o marido e os filhos dela. O réu ainda foi até o trabalho da ex e ameaçou divulgar fotografias íntimas dela na internet.



Ele recorreu da condenação imposta pela Justiça de São Vicente, no litoral paulista, mas o apelo foi negado pelo TJ-SP. O relator do caso, desembargador Leme Garcia, deu ênfase para a reiteração do crime de perseguição — prática conhecida por stalking: "A vítima destacou que teve de bloquear o contato do acusado em todos os meios de comunicação a fim que as mensagens por ele encaminhadas fossem cessadas", destacou o desembargador.



Leme Garcia ressaltou a dificuldade da mulher em sair de casa e ir para o trabalho, por medo das perseguições do ex. "Analisado o conjunto probatório, torna-se manifesta a responsabilidade criminal do apelante, porquanto devidamente comprovado que sua conduta se subsome aos elementos dos tipos previstos nos artigos 147-A, § 1º, inciso II do Código Penal (perseguição), não se podendo cogitar de decreto absolutório", frisou.