Após confronto, PM prende quatro suspeitos em Niterói

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos terminou com quatro presos e dois feridos, na tarde desta terça-feira (18), no Morro do Estado, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. Tiroteio deixou moradores da região assustados e com medo de sair de casa.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 12º BPM (Niterói) realizavam policiamento pela comunidade quando criminosos armados atiraram contra as equipes. Houve confronto e dois suspeitos foram atingidos. Eles foram socorridos pelos militares ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. O estado de saúde deles é desconhecido. Outros quatro homens foram presos.

Com os criminosos, foram apreendidos dois fuzis calibre 5.56, três rádios comunicadores e grande quantidade de drogas, ainda não contabilizadas. O caso foi registrado na 76ª DP (Niterói).