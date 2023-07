Alexandre de Moraes determinou o bloqueio da conta da filha de Oswaldo Eustáquio

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , determinou o bloqueio da conta bancária da filha de 15 anos do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. A decisão foi assinada pelo ministro em março deste ano, e se deu após o influencer ligado ao canal "Hipócritas" no YouTube pedir para que apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) fizessem doações para a conta da jovem.



Moraes ordenou a prisão de Eustáquio em dezembro do ano passado ao apontar evidências de que ele instigou a “animosidade entre as Forças Armadas e os Poderes” ao fazer relatos de caráter golpista. Ele, contudo, está foragido.

Em março deste ano, a Polícia Federal localizou o bolsonarista no Paraguai, onde ele conseguiu asilo político pelo fato de sua mãe, já falecida, ser paraguaia. No mesmo mês, o STF determinou o bloqueio de bens do blogueiro, como automóveis, contas e cartões bancários e imóveis.



Eustáquio foi preso pela Polícia Federal já em 2020, também por uma determinação de Moraes. À época, ele foi acusado de participar da organização de atos antidemocráticos que ocorreram no dia 7 de setembro daquele ano.