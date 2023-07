Sepe faz 'vakinha' para professores que não receberam salário durante greve em Caxias

Rio - O Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação (Sepe) de Duque de Caxias irá distribuir, nesta quarta-feira (19), doações arrecadadas por uma campanha online destinada aos profissionais da rede municipal de educação. De acordo com o sindicato, os professores tiveram seus salários de junho zerados após aderirem a greve da categoria.

A entrega do total adquirido na Campanha Rede de Solidariedade aos Profissionais de Educação da Rede Municipal de Duque de Caxias, que foi veiculada pelo site Vakinha online, será realizada das 9h às 16h, na sede do núcleo do Sepe na cidade, localizada na Rua Conde de Porto Alegre, 131, no Centro.

Segundo o sindicato, a campanha visou o recolhimento de doações em dinheiro para ajudar os professores que tiveram seus salários de junho zerados por causa da greve nas escolas municipais de Caxias. O Sepe afirmou que a prefeitura descontou todo o salário da categoria como forma de retaliação contra o movimento grevista em uma ação sem o amparo das Leis Trabalhistas. Tais leis determinam que o trabalhador tem que receber ao menos 30% do valor do vencimento para garantir sua subsistência.

A greve nas escolas municipais de Caxias teve início no dia 25 de maio e foi suspensa no dia 30 de junho. Durante esses dias, os profissionais realizaram grandes mobilizações, com ocupação da prefeitura e passeatas para exigir do prefeito Wilson Reis (MDB) negociações e o atendimento das reivindicações da categoria.

"A prefeitura deu uma prova de falta de respeito para com a categoria e, em momento algum, abriu negociação com os grevistas e ainda promoveu o desconto integral dos dias de greve de uma só vez. A categoria está há sete anos sem reajuste salarial. Como se não bastasse, além de não valorizar os profissionais, o prefeito também não realizou concurso público nem adotou um calendário de pagamento neste período", disse o Sepe.

Questionada sobre o assunto, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Administração, informou que, conforme folha de frequência enviada pela Secretaria Municipal de Educação, 21 servidores realizaram 30 dias de greve, o que ocasionou o desconto no contracheque.

O órgão ressaltou que o ato da administração pública está de acordo com a legislação vigente. A SMA esclareceu ainda que a legislação que rege a greve determina que, durante o período que perdurar o movimento, o contrato de trabalho fica suspenso, devendo as relações obrigacionais serem regidas por acordo, convenção, laudo arbitral ou decisão da justiça. "Portanto, se o contrato fica suspenso, não pode haver o pagamento", comunicou a prefeitura.