Homem é preso após tentativa de homicídio contra morador de rua em Niterói

Rio - Agentes do Segurança Presente prenderam em flagrante, na manhã desta terça-feira (18), um homem após tentativa de matar um morador em situação de rua, na Avenida Visconde do Rio Branco, em Niterói.

De acordo com o comando da unidade, os dois homens já se conheciam e acabaram discutindo. No meio da briga, o acusado desferiu golpes na vítima com uma faca de cozinha. No momento da agressão, os agentes passavam pelo local.

O homem foi preso em flagrante por tentativa de homicídio, enquanto o ferido foi encaminhado ao Hospital Antônio Pedro, pelo Corpo de Bombeiros. O seu estado de saúde é estável e ele não corre risco de vida.



O suspeito foi levado para a 76ª DP (Niterói), onde permaneceu preso. Ele não possui anotações criminais.