PF faz buscas na residência de acusados de hostilizar Alexandre de Moraes

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta terça-feira, 18, mandados de busca e apreensão na casa de acusados de hostilizar o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e a família dele na sexta-feira, 14, no Aeroporto de Roma, na Itália.



As buscas foram feitas na residência do empresário Roberto Mantovani Filho e sua esposa, Andrea Mantovani, em Santa Bárbara do Oeste, no interior de São Paulo. O empresário Alex Zanatta também é alvo de buscas.



Os mandados foram autorizados pelo Supremo, e os policiais foram autorizados a recolher aparelhos eletrônicos e documentos na casa dos envolvidos.



O caso de agressão contra o ministro e sua família foi divulgado no último fim de semana pela imprensa. Segundo as reportagens, o grupo teria chamado o ministro de "bandido e comunista". Ao questionar os insultos, o filho do ministro foi agredido por um dos acusados. Moraes estava na Itália para participar de uma palestra na Universidade de Siena.



Após o episódio, a defesa do casal Mantovani negou qualquer agressão ao ministro. "Roberto Mantovani Filho e sua esposa lamentam, sinceramente, todo o acontecido, estando convictos da existência de equívoco interpretativo em torno dos fatos. Esclarecem que as ofensas atribuídas como se fossem de Andréa ao ministro Alexandre de Moraes foram, provavelmente, proferidas por outra pessoa, não por ela", declarou a defesa.



No domingo, 16, Alex Zanatta prestou depoimento na delegacia da Polícia Federal em Piracicaba e também negou ter proferido ofensas contra o ministro.