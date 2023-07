De olho em ministérios, cúpula do Centrão se reúne com Alexandre Padilha

O ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu nesta terça-feira, 18, com membros da cúpula do Centrão que cobra ministérios no Palácio do Planalto. O encontro foi usado para estreitar laços com possíveis “ministeriáveis” e reforçar as negociações para a entrada de Progressistas e Republicanos no governo.



Pela manhã, Padilha se reuniu com André Fufuca (PP-MA), líder do partido na Câmara dos Deputados. O parlamentar mira o Ministério do Desenvolvimento Social, que conta com o Bolsa Família como carro-chefe, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está resistente em tirar Wellington Dias do comando da pasta.

À tarde, o ministro se encontrou com Silvio Costa (Republicanos-PE), que mira o ministério do Esporte. Lula também alertou que não irá demitir Ana Moser e já negocia a possibilidade de liberar a pasta de Portos e Aeroportos para o partido.



A cúpula petista tem negociado novos cargos para o Centrão em troca de apoio político no Congresso Nacional. Após abarcar União Brasil, MDB e PSD, o governo busca se alinhar com Progressistas e Republicanos.

Ambos os partidos já sinalizaram o interesse em ingressarem no Planalto, mas as negociações estão em fase inicial. Além do Ministério de Portos e Aeroportos, a pasta da Ciência e Tecnologia e a presidência da Caixa Econômica Federal podem entrar na mira do Centrão.



Na última semana, Lula atendeu a um pedido do União Brasil e trocou o comando no Ministério do Turismo. Daniela Carneiro, que pediu para deixar a legenda, deu lugar a Celso Sabino, que tem apoio de boa parte de correligionários do partido, além do aval do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).