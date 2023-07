PGR aponta como ameaça constitucional agressão a Moraes em Roma

A Procuradoria-Geral da República encaminhou nesta terça-feira (18) um documento ao Supremo Tribunal Federal no qual destaca que as agressões sofridas pelo ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma podem ser classificadas como uma grave ameaça ao livre exercício das funções constitucionais.



Na sexta (14), Moraes foi alvo de ataques por parte de um grupo de brasileiros no aeroporto da capital italiana. Os envolvidos são membros de uma família de Santa Bárbara D'Oeste, interior de São Paulo, incluindo o casal Roberto Mantovani Filho e Andréia Mantovani, o genro Alex Zanatta, e o filho do casal, Giovani Mantovani, que teria tentado intervir na situação.