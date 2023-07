Empresas de energia podem ser responsabilizadas pela mortes de animais silvestres em fiação elétrica

Rio - Concessionárias de energia podem ser responsabilizadas pela morte de animais. Com a aprovação do Projeto de Lei 564/23, as empresas precisarão se responsabilizar pelo custeio do resgate, tratamento dos bichos e fazer adaptações e melhorias nas redes. De autoria do deputado federal Marcelo Queiroz (PP-RJ), o texto está em análise na Câmara dos Deputados.

Neste domingo, um macaco-prego morreu após levar um choque elétrico no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio . O macaco sofreu com uma hemorragia intensa e tinha um quadro neurológico bastante complicado com vários episódios de convulsão. Mesmo com o socorro e os cuidados, o animal não resistiu.

O Instituto Vida Livre, organização não governamental que cuidou do animal, acusa a Light de irresponsabilidade. Segundo o instituto, esse foi o segundo macaco que sofreu um choque elétrico dentro do Jardim Botânico na última semana.



Procurada pelo O DIA, a Light informou que realiza, anualmente, mais de 60 mil podas em árvores da cidade do Rio e em 150 mil árvores da sua área de concessão. Ainda de acordo com a concessionária, protetores e mantas são implantados para minimizar o contato direto com pontos energizados da rede e inspecionados todo ano a fim de levantar fragilidades e possíveis defeitos.

Entenda a proposta

De acordo com a proposta, aproximadamente 30 animais morrem por ano vítimas de acidentes ocasionados por choques elétricos, linhas de transmissão em postes, linhões e fiações expostas.



“Estamos vendo com bastante recorrência animais silvestres sendo vítimas de queimaduras e outros tipos de mutilação decorrentes da fiação das concessionárias de energia elétrica e estamos cobrando de forma contínua as melhorias necessárias para proteger esses animais”, explicou o autor do projeto.



Concessionárias de energia, públicas ou privadas, deverão adotar as medidas preventivas em até 120 dias após a sanção da futura lei, sob pena de multa de R$ 1 mil por dia. O valor do resgate e do tratamento dos animais que sofrerem acidentes também deverá ser custeado, sob pena de multa não inferior a R$ 20 mil, valor a ser atualizado anualmente.



O projeto tramita em caráter conclusivo e será analisado pelas comissões de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; de Minas e Energia; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.