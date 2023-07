Vacinação: Shopping de Bangu terá ponto especial para ampliar imunização no Rio

Rio - Com o objetivo de fortalecer a campanha de vacinação contra a gripe, covid-19 e hepatite B na Zona Oeste, o Bangu Shopping abrirá um ponto de vacinação especial em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a partir desta quinta-feira (20). A iniciativa ocorrerá até a próxima quinta-feira (27), das 10h às 16h, no segundo andar do centro comercial.



Segundo a SMS, equipes de profissionais estarão disponíveis para esclarecer dúvidas da população e fornecer orientações sobre os benefícios da vacinação para a proteção da saúde. Para receber a vacina, os interessados deverão apresentar um documento de identificação e, se possível, a caderneta de vacinação. A dose de reforço bivalente contra a covid-19 estará disponível para todas as pessoas com 18 anos ou mais.



Já a vacina contra a gripe, estará acessível para adolescentes a partir dos 12 anos. Para as crianças, no entanto, a recomendação é que sejam levadas a uma unidade de saúde. Em relação à vacina contra a hepatite B, o esquema compreende três doses, aplicadas desde o nascimento, e é recomendada para qualquer pessoa que ainda não tenha recebido o esquema completo.

Serviço:

Bangu Shopping (2º andar do centro comercial)

Rua Fonseca, 240

Horário: 10h às 16h