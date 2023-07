Morre fundador da Embelleze, Itamar Serpa Fernandes

Rio - Morreu, aos 82 anos, o fundador da Embelleze, o empresário Itamar Serpa Fernandes. A morte foi confirmada através das redes sociais na noite desta terça-feira (18). Ainda não há informações sobre o velório.



"Dedicou sua vida a fazer deste mundo um lugar melhor para todos que com ele conviveu. Fazia questão de ouvir, de ensinar e sempre inspirar", diz um trecho da publicação conjunta com a Embelleze.

Nascido no interior do Espírito Santo, Itamar começou a trabalhar muito cedo. Após passar no vestibular em Química na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), iniciou o processo de criação da Embelleze e foi no Rio de Janeiro onde fez sua carreira. A empresa, focada em produtos de beleza, foi fundada em 1969na cidade de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



Após alguns anos, a empresa deu origem ao Instituto Embelleze, que oferece cursos de capacitação para profissionais do ramo da beleza, como cabeleireiros e manicures.





A causa da morte não foi divulgada. Artistas e influenciadores deixaram mensagens nas redes sociais homenageando Itamar.



"Notícia triste. Seu Itamar mudou a vida de muita gente . Deus o receba", publicou a atriz e humorista Tatá Werneck.



"Meu Deus do céu! Obrigada Senhor Embelleze por ter sido fonte de inspiração para todas nós mulheres! Você fez o seu legado! Fui abençoada por ter te conhecido nesse último ano! Vá em paz, fique com Deus pq você deu o seu melhor aqui na terra e saiba que vamos continuar levando e honrando o seu nome aqui!", postou a influenciadora e atriz Waleska Freitas.



"Estou sem palavras. Que Deus conforte o coração de toda família. Ele vai fazer tanta falta. Um homem sábio, que inspirou centenas de pessoas. Descanse em paz", disse a influencer Júlia Doorman.



Serpa ainda atuou na carreira política e foi eleito como deputado federal pelo Rio de Janeiro, entre 1995 e 2007, e vereador pela capital fluminense, de 1989 a 1994.