Suspeito morre após confronto com policiais no Jacarezinho

Rio - Um homem morreu, na noite desta terça-feira (18), após confronto com policiais do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) na Comunidade do Jacarezinho, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar (PM), os agentes estavam realizando uma patrulha na região, quando foram atacados por criminosos.

O confronto aconteceu dentro da comunidade, em um local conhecido como Jamaica. Após a troca de tiros, um suspeito foi encontrado ferido e socorrido ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola e um rádio comunicador. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Homicídios da Capital.