Polícia prende suspeito de integrar quadrilha especializada em sequestros relâmpagos

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (18), um suspeito de integrar uma quadrilha especializada em sequestros relâmpagos e em clonagem de veículos. Bruno de Lima Esteves, de 39 anos, foi detido durante um cerco montado na Ponte Rio-Niterói. Segundo a polícia, três carros eram monitorados, mas os outros suspeitos conseguiram fugir.



De acordo com as investigações, a organização criminosa praticava sequestros e roubos de veículos nas margens da BR-101 e em estacionamentos de supermercados em São Gonçalo.

"As vítimas eram levadas ao interior da comunidade Vila do João, na Maré, e lá, mediante a grave ameaça, os sequestradores obrigavam as vítimas a fazer transferências bancárias e até passar a senha de cartões em favor de membros da quadrilha", explicou o delegado Geraldo Assed, titular da 73ª DP (Neves).



Além disso, segundo a polícia, os carros das vítimas eram roubados, clonados e exportados para estados do Nordeste ou para o Paraguai, onde eram trocados por drogas. A corporação estima que, apenas este ano, a quadrilha lucrou cerca de R$ 400 mil.

As investigações apontam que, pelo menos, cinco pessoas foram vítimas do grupo nos últimos meses.