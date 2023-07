Mesquita anuncia pagamento retroativo referente aos meses de maio e junho

Servidores efetivos de Mesquita receberão reajuste de 3,9% retroativo a maio. Medida foi publicada no Diário Oficial de Mesquita da última quinta-feira, dia 13 de julho, lei 1.225, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores efetivos da prefeitura.



Com isso, o retroativo referente aos meses de maio e junho será depositado aos funcionários públicos concursados até o quinto dia útil de agosto, junto com o vencimento referente ao mês de julho.



A correção salarial foi apurada pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) registrado no período de 1º de maio de 2022 a 30 de abril de 2023. O aumento será aplicado também no auxílio refeição desses servidores.



Adiantamento do 13º salário