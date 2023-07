'Animais selvagens', diz Lula sobre agressores de Moraes em aeroporto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) falou nesta quarta-feira (19) sobre o caso de hostilização ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes . O chefe do Executivo declarou que os agressores são "animais selvagens" e que é preciso punir quem transmite o ódio."Nós precisamos punir severamente aqueles que ainda propagam o ódio, como o indivíduo que agrediu o ministro Alexandre de Moraes no Aeroporto de Roma. Um indivíduo como esse é um animal selvagem, não um ser humano", disse Lula durante coletiva de imprensa nesta madrugada em Bruxelas, capital da Bélgica.O presidente acrescentou ainda que é legítimo a oposição, mas a agressão, os xingamentos e a falta de respeito não serão tolerados. Ele disse ainda que é preciso alcançar uma sociedade mais harmoniosa e que as práticas neofascistas no Brasil devem ser repreendidas para que retornem à civilidade.Lula afirmou que, ao retornar para o Brasil, irá realizar um "acordo maduro" para garantir tranquilidade no Congresso Nacional. Ele desembarca em Brasília nesta quarta-feira às 18h30 após um encontro em Cabo Verde com o presidente do país, José Maria Neves.O ministro Alexandre de Moraes do STF diz ter sido hostilizado no Aeroporto de Roma, na Itália, na última sexta-feira (14). Enquanto aguardava um voo, o ministro foi abordado por brasileiros e ouviu as ofensas.A confusão teria sido iniciada com Andréia Mantovani chamando Moraes de "bandido, comunista e comprado". Logo depois, Roberto Mantovani Filho teria agredido fisicamente o filho do ministro com um tapa no rosto do rapaz. Após a agressão, o casal e o genro, Alex Zanatta Bignotto seguiram com xingamentos.Nesta terça-feira (18), a Polícia Federal realizou mandados de busca e apreensão em dois endereços do empresário Roberto Mantovani Filho , sua esposa, Andréia Mantovani, e do genro do casal, Alex Zanatta. A ação ocorreu na cidade de Santa Bárbara d'Oeste, no interior de São Paulo. O trio é suspeito de injúria, perseguição e desacato contra o ministro e a sua família.Roberto, Andreia e Alex já prestaram depoimento à Polícia Federal e negaram ter agredido Moraes. O casal confirmou que houve um 'empurrão' por parte de Roberto no filho do magistrado para defender a esposa, segundo a defesa.