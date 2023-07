'Poucas vezes vi tanto interesse dos países da União Europeia na América Latina', afirma Lula

A riqueza da negociação entre os países da América Latina e da Europa é que alguém tem que ceder em algum ponto. Definitivamente a UE está interessada, de verdade, em investir na América Latina. Primeiro, pela questão do clima, segundo pela questão energética. A parte do mundo… — Lula (@LulaOficial) July 19, 2023

O presidente classificou a reunião como "a mais exitosa" entre as que já participou com a União Europeia. "Poucas vezes vi tanto interesse político e econômico dos países da União Europeia na América Latina, possivelmente pela disputa entre Estados Unidos e China, possivelmente pelos investimentos da China na África e na América Latina, possivelmente pela Nova Rota da Seda, possivelmente pela guerra", disse Lula, durante entrevista coletiva concedida pouco antes de deixar Bruxelas.Em relação ao Brasil, Lula afirmou considerar "muito importante" o interesse da União Europeia por dois motivos: pela retomada de "todas as políticas de inclusão social que o mundo inteiro conhecia e que o governo anterior simplesmente aboliu" e pela decisão do País de fazer a "transição energética", que abre possibilidade de investimentos "na chamada economia verde".O presidente disse ainda que o Brasil deve apresentar, em agosto, uma proposta de transição energética e ecológica. "O Brasil vai mostrar ao mundo que nós vamos definitivamente entrar na chamada bioeconomia, na economia verde, para que a gente possa servir de exemplo para o mundo e possa dar nossa contribuição."Lula destacou a realização, em agosto, da Cúpula da Amazônia , em Belém (PA), com a participação dos oito países que possuem partes da floresta, além de países convidados que também possuem grandes coberturas florestais. "Pretendemos, com esse encontro, preparar um documento para ser levado para a COP28, que será realizada no fim do ano nos Emirados Árabes", disse o presidente, em referência à 28ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas.Lula informou ter participado de dez encontros bilaterais com líderes estrangeiros durante a cúpula Celac-UE e revelou ter marcado uma reunião com empresários brasileiros e alemães em Berlim, no fim do ano. "Vamos tentar fazer encontros do tipo com todos os outros países", afirmou. "O papel do governo é abrir portas. O Brasil está vivendo outro momento, está recuperando o prazer de fazer política internacional, o Brasil está voltando a ocupar seu papel de protagonista."