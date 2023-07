Veículos abandonados são rebocados na Ladeira dos Tabajaras

Rio - Uma ação de ordenamento removeu, nesta terça-feira (18), cinco carros abandonados e notificou um comércio ilegal na Ladeira dos Tabajaras e Cabritos, em Copacabana, na Zona Sul do Rio. De acordo com a prefeitura, a operação tinha como objetivo liberar a via ocupada pelos veículos e por estabelecimentos irregulares construídos em cima das calçadas.



Os carros abandonados foram rebocados e encaminhados para o depósito público e cinco estabelecimentos comerciais receberam notificação. Caso os proprietários não tomem providência em até uma semana, os agentes públicos, segundo a prefeitura, voltarão ao local para remover os boxes.



O subprefeito da Zona Sul, Flávio Valle, comentou sobre a dinâmica na região. "Esta não é a primeira vez que ordenamos o acesso à comunidade dos Tabajaras e Cabritos, mas, infelizmente, as pessoas insistem em abandonar carros e construir [estruturas] nas calçadas, sem deixar espaço para a circulação", disse o subprefeito.

Coordenado pela Subprefeitura da Zona Sul, o ordenamento também contou com o apoio da Secretaria de Ordem Pública (Seop) e da Gerência Executiva de Copacabana.