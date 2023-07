Governo sul-africano afirma que Putin não participará da cúpula dos Brics em agosto

O presidente russo, Vladimir Putin, não comparecerá à cúpula dos países dos Brics na África do Sul em agosto, informou nesta quarta-feira (19) a Presidência da nação africana, encerrando meses de especulações.



"Por acordo mútuo, o presidente Vladimir Putin da Federação Russa não participará da cúpula, mas a Federação Russa será representada pelo ministro das Relações Exteriores, o senhor (Sergei) Lavrov", disse Vincent Magwenya, porta-voz do presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, em um comunicado.

O chefe do Executivo da Rússia lidera, desde fevereiro de 2022, uma guerra com a Ucrânia. Os dois países vivem diariamente conflitos militares e o mandatário russo agora combate a contraofensiva ucraniana.

O país comandado por Volodymyr Zelensky, por outro lado, busca entrar de uma vez por todas na OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte). Com a entrada na Aliança Militar, o país pode ter força bélica para recuperar seus territórios perdidos para a Rússia.

Com informações da AFP.