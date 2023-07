Neurocirurgião denunciado por violação sexual é impedido de exercer medicina pelo Cremerj

Rio - O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio (Cremerj) aplicou uma interdição cautelar ao neurocirurgião Salim Michel Yazeji, de 72 anos, que foi denunciado por violação sexual durante uma consulta realizada em novembro de 2022 , na Coordenação de Emergência Regional (CER), na região central do Rio. Com essa medida, que foi deliberada em plenária nesta terça-feira (18), ele fica temporariamente impedido de exercer a medicina no país.

"A medida é um recurso do Conselho para proteger a população e assegurar a boa prática médica no estado do Rio de Janeiro. Paralelamente a isso, o processo em nome de Salim Michel Yazeji está em andamento e corre em sigilo, seguindo todos os ritos obrigatórios do Código de Processo Ético-Profissional. As punições previstas em lei vão de advertência à cassação definitiva do registro", afirmou o Cremerj em comunicado.



De acordo com a denúncia, Salim abusou da relação de confiança entre médico e paciente, instruindo a vítima a levantar o vestido para, em seguida, apalpar seu glúteo e tocar seu ânus. Sentindo-se desconfortável, a paciente imediatamente abaixou o vestido e procurou ajuda. O denunciado ainda a importunou com questionamentos inapropriados e de cunho sexual.



O Ministério Público do Rio (MPRJ), responsável pela denúncia contra o médico, informou que existem outras acusações de crime da mesma natureza e com o mesmo modus operandi envolvendo o neurocirurgião. Ele chegou a ser preso, mas foi posteriormente liberado durante a pandemia, em razão de sua idade avançada. Tais fatos, de acordo com a denúncia, indicam uma conduta criminosa habitual e reiterada. Salim Michel Yazeji responde pelo crime de violação sexual mediante fraude.