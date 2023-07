Conhecimento tecnológico mais buscado por empresas brasileiras é a inteligência artificial

Um estudo realizado pela Cortex, empresa do ramo da inteligência de vendas B2B na América Latina, mostrou que dentre os sete conhecimentos tecnológicos que estão em alta hoje, os mais buscados pelas empresas são Inteligência Artificial, Machine Learning e Internet das Coisas.

A pesquisa analisou mais de três milhões de oportunidades divulgadas, das quais 34.324 estão relacionadas à IA, entre os meses de março e junho de 2023 nos principais portais de vagas do Brasil.

A velocidade de transformação nos empregos tornou indispensável a requalificação dos profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho e também daqueles que buscam uma oportunidade. Prova disso é que um dos conhecimentos mais buscados pelos empregadores da área tecnológica é a Inteligência Artificial.

“Cada vez mais o mercado vai precisar de profissionais capacitados para lidar com as novas tecnologias que estão surgindo. Esse processo de evolução é contínuo e tem se tornado ainda mais veloz nos últimos anos. Hoje já conseguimos ver vagas que pedem conhecimentos tecnológicos específicos, desde cargos iniciantes até mais avançados. Esses conhecimentos exigem uma bagagem maior do profissional, que engloba, por exemplo, desde matemática, com teoria da probabilidade, até filosofia, com lógica e Teoria do Conhecimento”, explica Rodrigo Martins, vice-presidente de engenharia da Cortex.



Confira os 7 conhecimentos tecnológicos mais buscados hoje pelas empresas (total de vagas abertas):



Inteligência Artificial - 21.864



Machine learning - 4.430



Internet das Coisas - 2.179



Data Science - 2.070



Algoritmos - 1.822



Chatbot - 907



Deep Learning - 468



Cargos com maior quantidade de vagas abertas para cada tecnologia:



Inteligência Artificial



- Cientista De Dados

- Desenvolvedor Full-Stack

- Assistente de operações

- Designer Gráfico

- Gestor de projetos



Machine Learning



- Cientista de Dados

- Engenheiro de Dados

- Gestor de Projetos

- Machine Learning Developer

- Machine Learning Engineer



Internet das Coisas



- Kubernetes Engineering Manager

- Engagement Pmo Manager

- Engineering Manager

- Bootloader & System Engineer

- Analista de Marketing Digital



Ciência de Dados



- Cientista de Dados Sênior

- Marketing Analyst

- Data Analyst

- Business Analyst

- Statistical Analyst



Algoritmo



- Cientista de Dados

- Desenvolvedor Java Sênior

- Desenvolvedor Full Stack Sênior

- Desenvolvedor

- Engenheiro de Dados



Aprendizado Profundo



- Cientista de Dados

- Engenheiro de Dados

- Analista de Sistemas

- Desenvolvedor

- Analista de sistemas



Chatbot



- Especialista Chatbot

- Analista de Marketing

- Atendente Sac

- Atendimento Ao Cliente - Sucesso Do Cliente

- Auxiliar Administrativo



Metodologia



A plataforma Cortex possui uma base única de dados sobre empresas, reunindo e cruzando informações de mais de 17 mil fontes locais e globais. A partir de modelos de inteligência artificial, consegue obter informações exclusivas para entender uma série de dinâmicas de diferentes mercados. Para este estudo, foram analisadas 3.489.421 vagas abertas nos principais portais de emprego do Brasil, entre os meses de janeiro e maio de 2023. Foram encontradas mais de 30 mil citações aos termos buscados, como Inteligência Artificial e Machine Learning.