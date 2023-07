Trio é preso com 184 pinos de cocaína na Zona Oeste

Rio - Policiais do 31° BPM (Recreio) prenderam, na manhã desta quarta-feira (19), três suspeitos com 184 pinos de cocaína na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. De acordo com a Polícia Militar (PM), a ação aconteceu na Avenida Ministro Ivan Lins.

Os suspeitos foram presos pelo crime de tráfico de drogas e, com eles, além dos pinos de cocaína, os agentes apreenderam dois celulares, mais de R$ 150 em espécie e uma máquina de cartão.

Os detidos, que não tiveram a identidade revelada, foram encaminhados para a 16ª DP (Barra da Tijuca), onde ficarão à disposição da Justiça.