Feira de produtos feitos por refugiados será realizada nesta quinta-feira na Cidade Nova

Rio - A Prefeitura do Rio promoverá nesta quinta-feira (20) mais uma edição da Feira Multicultural Refúgio em Foco de Imigrantes Empreendedores Sociais. O evento, aberto ao público, acontecerá no pátio do Centro Administrativo São Sebastião, na Cidade Nova, das 9h às 17h.



Empreendedores de diversas nacionalidades, como Angola, Argentina, Chile, Colômbia, Congo, Chile, Senegal e Venezuela, que moram no Rio, estarão divididos em 20 barracas. Entre os produtos há roupas estampadas, objetos de decoração e acessórios, peças em artesanato, em aço e também com pedras naturais e macramê.



Além disso, comidas e bebidas típicas dos países também serão vendidas. Pratos como patacone venezuelano, uma espécie de panqueca à base de banana da terra com recheios variados e molho de pimenta e/ou abacaxi, cocadas colombianas, bolos negritos (brownies, biscoitos polvorosas (amanteigados), catalina (à base de melaço) e pães artesanais são alguns dos destaques do cardápio.

O secretário municipal de Cidadania, Renato Moura, falou sobre a feira. "Eventos com esta natureza multicultural propiciam mais integração e visibilidade para a população de imigrantes e refugiados, que pode expor seus trabalhos e ampliar sua geração de renda", afirmou.