PM encontra local de desmanche de veículos roubados durante ação na Vila Aliança

Rio - A Polícia Militar encontrou, na manhã desta quarta-feira (19), um local usado para desmanche e venda de veículos roubados na Vila Aliança, na Zona Oeste da cidade. A ação aconteceu durante a operação realizada pela corporação em 16 comunidades na região de Bangu. Duas pessoas ficaram feridas até o momento.



Uma kombi branca foi encontrada no depósito contendo, no local onde deveriam ficar passageiros, pedaços de um carro cortado. Peças de veículos, como motores, também estavam espalhadas pelo depósito.

Duas pessoas, ainda não identificadas, foram atingidas por tiros durante o confronto entre policiais e traficantes. Elas deram entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.



Moradores relataram que tiros foram ouvidos na região por volta das 6h. Nas redes sociais, publicações indicam um clima tenso na comunidade, que é dominada por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP).

09:20hr - OPERAÇÃO POLICIAL NA VILA ALIANÇA E SENADOR CAMARA pic.twitter.com/SKVw8fdDxV — VOZ da Vila Kennedy (@VOZdaVK1) July 19, 2023

De acordo com a Polícia Militar, a ação tem objetivo de coibir os roubos de carga e veículos, a movimentação criminosa, retirada de barricadas, além de cumprimento de mandados de prisão. Ainda não há registro de prisões.Policiais militares do 41º BPM (Irajá) realizam uma operação nos Complexos do Chapadão e Pedreira, na Zona Norte do Rio. O objetivo da ação é coibir a movimentação de criminosos e reprimir as práticas do roubo de carros e cargas, nos acessos a estas localidades. Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões.Ainda na Zona Norte, PMs do 16º BPM (Olaria) atuam nas comunidades Quitungo e Guaporé, em Brás de Pina. Também não houve prisões. Na região, a polícia removeu barricadas que impediam a livre circulação de moradores.Na Região Metropolitana, agentes do 24º BPM (Japeri) fazem uma ação na comunidade Lagoa do Sapo, em Japeri, para retirada de barricadas. Ainda não houve prisões ou apreensões.