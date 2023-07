Com 2 kg de maconha dentro do carro, homem é preso pela PM na Zona Sul

Rio - Policiais do 2° BPM (Botafogo) e da UPP Tabajaras prenderam, na noite desta terça-feira (18), um homem com cerca de 2 kg de maconha dentro do carro em Botafogo, na Zona Sul. Segundo a Polícia Militar (PM), destino da droga seria a Ladeira dos Tabajaras, em Copacabana.

A prisão foi realizada na Rua Pinheiro Guimarães e, de acordo com a PM, o suspeito pegou a maconha na Comunidade do Mandela, em Manguinhos, Zona Norte do Rio.

O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para a 12ª DP (Copacabana).