Homem invade clínica, fica nu e furta TV do estabelecimento

Ceará - Um homem foi flagrado após invadir uma clínica em Fortaleza-CE e ficar nu no local. Além disso, na saída do estabelecimento, o suspeito furtou uma televisão e um par de calças jeans.

No vídeo do ocorrido, publicado pelo g1, uma mulher e um homem comentam as cenas. Ele diz: ''Ele amarrou sua causa na TV'', enquanto a dona da roupa reage: ''Oh Deus''. O caso aconteceu na manhã do último domingo (16).

A Polícia Civil do Ceará confirmou que policiais da 5ª DP (Parangaba) investigam o caso. O fato foi noticiado por meio de um Boletim de Ocorrência (BO). Conforme o noticiante, objetos foram subtraídos de um estabelecimento comercial. O caso está a cargo do 5° Distrito Policial (5° DP), unidade que realiza diligências para identificar a autoria do crime", disse em nota.

Há uma semana, um outro caso de roubo nu aconteceu no estado no Ceará, na cidade de Baturité. Na ocasião, um homem tentou invadir um estabelecimento, mas ficou preso no telhado. Ele vestia apenas uma camisa.