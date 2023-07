Barcas e VLT promovem campanha para arrecadar agasalhos

Rio - A CCR Barcas e o VLT Carioca iniciaram uma grande campanha para arrecadar agasalhos. Dez diferentes pontos nas estações poderão receber os itens até 31 de julho. Todo o material será destinado à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Rio).

Agasalhos, meias, blusas, calças, cobertores e demais artigos em bom estado estão na lista de possíveis doações para acolher pessoas, especialmente em dias de temperaturas mais baixas.

Nas Barcas, os pontos de recebimento são as estações Praça XV, Arariboia, Charitas, Cocotá e Paquetá. Já no VLT, as caixas coletoras estão na Praça XV, Central, Rodoviária, além das parada Gamboa.



"A campanha vem ao encontro dos nossos objetivos, promovendo a solidariedade e levando amor ao próximo. Doando uma peça de roupa, podemos melhorar o dia de alguém", afirma Ariane Teles, analista de responsabilidade social do Instituto CCR.

Até o momento, a "Campanha da Gentileza – Doe Roupas" já arrecadiu quase 200 quilos de material.