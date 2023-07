Espaços da Juventude abre inscrições para 2,4 mil vagas em cursos gratuitos

Estão abertas até o dia 31 as inscrições para 2,4 mil vagas nos cursos de Informática Básica, Operação de Drone e Programação Móvel (IOT) dos Espaços da Juventude, equipamentos públicos da Secretaria Especial da Juventude Carioca (JUVRio) voltados para a inclusão de jovens no mercado de trabalho de inovação e tecnologia. As oportunidades estão distribuídas em 200 vagas para cada curso em todas as unidades: Estácio, Cidade de Deus, Vigário Geral e Vargem Pequena.Durante todo mês de agosto, jovens de 15 a 29 anos aprenderão conceitos básicos de Informática, como pilotar um drone profissionalmente e desenvolver aplicativos e soluções para dispositivos móveis. Os Espaços da Juventude já prepararam mais de 2 mil jovens para as oportunidades da Indústria 4.0.“Com a abertura de vagas nos Espaços da Juventude, todos os meses, queremos capacitar cada vez mais jovens para o mercado da tecnologia. A cidade do Rio tem um potencial incrível e criativo nessa área e estaremos prontos para os desafios que os jovens já enfrentam na busca por oportunidades de trabalho”, disse o secretário de Juventude Carioca, Salvino Oliveira.Para se inscrever nos cursos de Informática Básica, Operação de Drone e Programação Móvel, basta acessar as redes sociais da Secretaria da Juventude ( www.instagram.com/juvrio ) e preencher o formulário disponível. As aulas acontecerão de 1º a 31 de agosto.Haverá turmas de Informática Básica nas segundas-feiras, de 8h às 13h e de 16h às 21h. Já para Operação de Drone será possível estudar às terças e quintas-feiras, a partir das 8h, 10:15, 13:30, 15:45h ou 19h. Quem preferir o curso de Programação Móvel terá aulas todas as quartas e sextas-feiras, a partir das 8h, 10:15, 13:30, 15:45h ou 19h.