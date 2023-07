Desaparecimento de botafoguense após jogo no Engenhão é investigado pela polícia

Rio - A Polícia Civil investiga o desaparecimento do motorista de ônibus, Leandro José da Silva, de 40 anos, após o jogo do Botafogo, no Engenhão, Zona Norte do Rio, no último sábado (15). De acordo com Lenilton José da Silva, irmão do botafoguense, ele entrou em contato pela última vez às 22h40.

Em entrevista ao DIA, Lenilton contou que Leandro ligou para a irmã, na noite de sábado (15), com o objetivo de mostrar sua felicidade após a vitória do time contra o Bragantino pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. "Ele fez uma chamada de vídeo com a nossa irmã, ele estava feliz e comemorando a vitória do botafogo. Depois disso, não conseguimos mais entrar em contato, o telefone está desligado e as mensagens não são entregues", explicou.



Pessoas que viram Leandro no Engenhão entraram em contato com a família e disseram que o viram no entorno do estádio embriagado e pedindo ajuda para voltar para casa, que fica na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. "Ele gostava de tomar umas cervejas nas folgas e esse dia do jogo parece que ele tinha dado uma exagerada. Ele disse para essas pessoas que estava sem os documentos e ficou pedindo ajuda para voltar para casa", explicou Lenilton.

A última visualização no WhatsApp de Leandro foi na madrugada de domingo (16), mas a família não sabe se era realmente ele, ou se ele havia sido roubado. Lenilton esteve em hospitais e delegacias da região para tentar localizar o irmão. Nesta terça-feira (19), ele foi ao IML do Centro do Rio e continua sem respostas.



Casado e pai de dois filhos, Leandro é considerado pelo irmão, uma pessoa do bem, amorosa e carinhosa. "Ele é uma pessoa do bem, só ficava mais alterado quando bebia, nas não de sumir e fazer alguma coisa errada. Ele não tem desavença com ninguém porque é uma pessoa muito amorosa e carinhosa. Sempre cuidou da família e nunca deixou faltar nada, além de ser muito trabalhador e educado", ressaltou o irmão.



Lenilton procurou a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) para registrar o desaparecimento do irmão. Segundo a Polícia Civil, as investigações estão em andamento para localizar a vítima.