Novo ministro do Turismo diz que Lira 'se preocupa em prestigiar os deputados'

O mais novo ministro de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Celso Sabino (União-PA), chefe da pasta do Turismo , afirmou que o aliado Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, "preza pela democracia" e "se preocupa muito em prestigiar os deputados".



Sabino foi oficializado como o novo Ministro do Turismo na sexta-feira, 14. A nomeação era aguardada desde o mês passado, quando o União Brasil pressionou pela troca no ministério.

A ex-ministra Daniela Carneiro, também deputada, foi exonerada na sexta. Desde que decidiu se desligar do União, ela perdeu o apoio do partido e aguarda o parecer do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para se filiar ao Republicanos sem perder o mandato.



Ao ser questionado pelo jornal Folha de S.Paulo sobre a relação de Lira com o governo, Sabino disse que "ele é uma pessoa muito republicana, ele preza pela democracia e demonstrou isso na resposta que deu aos atentados que aconteceram no dia 8 de janeiro". "Ele, claro, se preocupa muito em prestigiar os deputados, porque são os deputados que elegem ele como presidente. Não vejo ele como uma pessoa que causa embaraço ao governo", frisou o ministro.



Sobre os planos no Ministério do Turismo, Sabino afirmou que já começou "a formatar um Plano de Desenvolvimento Nacional do Turismo, com metas e avaliação de ações". "Pretendemos ouvir os atores que operam nessa atividade. A ideia é entregar o plano até o fim de setembro, a gente tem muito para crescer. Tenho a convicção de que nós podemos e vamos conseguir fazer com que o turismo signifique um novo pré-sal em termos de geração de riqueza para o Brasil", destacou.

Quem é Celso Sabino?

Deputado federal pelo Pará, Celso Sabino de Oliveira nasceu em Belém, em 29 de agosto de 1978. Escolhido para substituir Daniela Carneiro (União-RJ) na pasta do Turismo no governo Lula, Sabino é ex-tucano, evangélico, aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e esteve lado a lado com o Jair Bolsonaro (PL) durante os quatro anos de sua gestão.



Graduado em Administração e Direito, possui pós-graduação em Controladoria, Auditoria e Gestão Financeira e doutorado em Ciências Jurídicas e Sociais. Sabino iniciou sua carreira pública apenas em 2011, aos 44 anos, quando foi eleito deputado estadual suplente em Belém, pelo antigo PR.