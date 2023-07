Arraiá Grande Rio reúne quadrilhas, forró e comidas típicas neste fim de semana

Com entrada gratuita, o Shopping Grande Rio realiza o tradicional Arraiá Grande Rio. Evento acontece entre os dias 21 e 23 de julho com apresentação de quadrilhas, forró e comidas típicas.



Um palco montado especialmente para a festa, onde o público poderá aproveitar os shows ao vivo, quadrilhas e saborear uma variedade de comidas típicas. Diversas barraquinhas no Arraiá Grande Rio vão oferecer comidas e bebidas típicas para todos os gostos.



“O Shopping Grande Rio segue com a tradição de realizar um grande arraiá para a região com barracas de comidas e bebidas típicas, além de todo o clima de festa da roça com apresentação de quadrilhas e forró pé de serra”, comentou Monica Freitas, Gerente de Marketing do Shopping Grande Rio.



Programação



O DJ Sanmy fará a abertura do evento com os melhores hits ao longo de todo o fim de semana. Na sexta, às 20h, será a vez de David Castro subir ao palco, trazendo toda a energia e animação do forró.



No sábado, a partir das 17h, o grupo Chapadões do Forró assume o palco, colocando todo mundo para dançar ao som de suas músicas contagiantes. Às 19h, a quadrilha Corações Unidos Jr promete encantar o público com uma apresentação magnífica, seguida pelo talentoso Marco Vivan, às 20h.



No último dia do evento, domingo, às 17h, será a vez do Tio Salsicha trazer muita animação para a criançada. Às 19h, a quadrilha Geração de Ouro promete surpreender a plateia com sua coreografia impecável. O encerramento ficará por conta de João Luz, às 20h, com um show especial.



O Shopping Grande Rio fica na Rua Maria Soares Sendas 111, em São João de Meriti.