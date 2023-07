PRF recupera carro avaliado em R$ 400 mil em Niterói

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, nesta terça-feira (18), um veículo avaliado em R$ 400 mil, na BR-101, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. O motorista do carro foi detido.

De acordo com a corporação, uma equipe realizava fiscalização no km 32 da BR-101 quando abordaram um Audi A5 por estar em alta velocidade e "realizando manobras perigosas". Durante a vistoria no veículo, os agentes perceberam que a placa apresentava sinais claros de adulteração.

A PRF informou que foi constatado que o veículo foi roubado há dois meses em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na ocasião, criminosos invadiram a residência do proprietário e levaram diversos objetivos, inclusive o veículo.



A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Judiciária.