Cariocas poderão conhecer Palácio Pedro Ernesto por meio de tour virtual

Rio - A Câmara Municipal do Rio lançou, nesta quarta-feira (19), um tour virtual que detalha todas as instalações do prédio histórico, que completará 100 anos nesta sexta-feira (21). As imagens em 360º vão permitir que o público possa “caminhar” e interagir com as obras em destaque de forma imersiva.Estruturado com setas para se movimentar, as fotos possuem ícones clicáveis que levam para um conteúdo informativo com vídeos, fotos e cartilhas sobre pinturas, esculturas e arquitetura. O acesso ao tour, que está no site da Câmara , pode ser feito por smartphone, tablet e computador.Além disso, também estão disponíveis no portal a linha do tempo, com curiosidades sobre o Palácio e um comparativo de fotos históricas e atuais da sede."A Câmara sempre tem suas portas abertas à população, seja em audiência públicas, ações sociais, votações e na visita guiada. E agora temos também as portas abertas de forma virtual, para quem quer conhecer mais a beleza e os detalhes desse Palácio centenário", destacou o vereador Carlo Caiado, presidente da Câmara.Construído com a finalidade de abrigar o Conselho Municipal da Primeira República (1889-1930), o Palácio Pedro Ernesto abriga a atual Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro desde 1977.