‘Foi uma covardia’, diz irmão de homem morto a facadas em Realengo

Rio - “Foi uma covardia feita com meu irmão”, desabafou Thiago Holanda, irmão de Thalles da Silva Holanda, de 24 anos , na manhã desta quarta-feira (19), durante reconhecimento do corpo no Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio. A vítima foi esfaqueada por um colega de trabalho em Realengo, na Zona Oeste.Segundo Thiago, até o momento, a família só sabe dos fatos contados pelos demais colegas de trabalho de Thalles sobre o ocorrido. “Ele não deixou o rapaz trabalhar e, no momento que o homem retornou, ele [Thalles] foi conversar. Eu não sei se o rapaz já tinha premeditado algo, porque levou ele para um lugar que não tinha câmera esfaqueou meu irmão, foi o que aconteceu”, disse.

Em seu relato, o irmão da vítima também contou que nenhum dos familiares de Thalles conhecia Yagho Brener Calixto, 28, e que conta com a fé para superar a tragédia.“Eu não conhecia o homem. Eu não tenho como confirmar nada, no momento a gente está com a cabeça mil, sem saber o que dizer, o que fazer e é complicado. Agora é entregar na mão de Deus, só ele pode resolver tudo”, desabafou.Thiago ainda fez elogios a Thalles. “Meu irmão era um cara bastante querido onde morava, todos os locais por onde ele passou, deixou muita muita lembrança, coisas boas. Garoto jovem ainda, muita coisa pela frente e a única coisa que eu tenho para definir do meu irmão é amor e gratidão. Eu tinha muito orgulho de ter como irmão”.Thalles deixou uma filha. Ainda não há informações sobre o velório da vítima.Thalles foi morto a facadas por Yagho após impedir que seu assassino trabalhasse embriagado em um depósito de bebidas na Rua da Gazela, em Realengo. Depois do crime, o suspeito fugiu e se escondeu em um prédio da região, mas foi encontrado por policiais militares nesta terça (18).De acordo com a Polícia Militar, o 14º BPM (Bangu) foi acionado e encontrou Yagho sujo de sangue, que confessou que havia atacado Thalles. Aos PMs, o homem disse que eles tinham consumido bebida alcoólica no dia anterior, quando se desentenderam e o rapaz o teria agredido. Ontem, o suspeito voltou ao depósito e esfaqueou o jovem. A vítima sofreu ferimentos no tórax e abdômen e chegou a ser socorrida para o Hospital Albert Schweitzer, também em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.Segundo relatos, Yagho fugiu do local para não ser agredido por populares e acionou a PM, que o encaminhou para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Contra ele, há duas anotações pelos crimes de ameaça, furto e roubo. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por homicídio. "A investigação está em andamento para esclarecimento do caso".