Rio - O número 192, utilizado para entrar em contato com a central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ficará inativo das 5h às 5h05 durante a madrugada desta quinta-feira (20), em todo o Estado do Rio.

O número estará indisponível por conta da mudança de sede do Samu. Com isso, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que o serviço poderá ser solicitado pelos telefones (21) 99243-7292 e (21) 99245-1928 durante o período da inatividade do 192.