Levantamento mostra números de roubos frequentes em escolas municipais do Rio

Rio - Um levantamento da Secretaria Municipal de Educação (SME), feito com exclusividade a pedido de O DIA, mostra o impacto da violência urbana dentro de colégios do Rio de Janeiro. No primeiro semestre letivo de 2023 foram registrados roubos e furtos em 111 escolas da rede municipal de ensino, totalizando 127 registros no período, já que algumas escolas tiveram mais de um registro.





O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, lamenta todo tipo de violência contra as unidades. "Repudiamos todo tipo de agressão e depredação contra nossas escolas. Somos vítimas dessa violência urbana. Escola é um local sagrado, de paz e de aprendizado. Não podemos normalizar violência de nenhuma espécie", afirmou. É o caso da Escola Municipal Professor Antônio Boaventura, em Campo Grande, na Zona Oeste. Só este ano foram três registros de roubos. A direção da unidade está instalando sensores de presença em locais específicos, mais câmeras de segurança e consertando as que foram danificadas. Além disso, a SME solicitou à Guarda Municipal uma fiscalização permanente no local. Uma creche em Padre Miguel na Zona Oeste foi furtada pela sexta vez em menos de um mês. O secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, lamenta todo tipo de violência contra as unidades. "Repudiamos todo tipo de agressão e depredação contra nossas escolas. Somos vítimas dessa violência urbana. Escola é um local sagrado, de paz e de aprendizado. Não podemos normalizar violência de nenhuma espécie", afirmou.

A Polícia Militar informou que o saldo operacional revela o grau de complexidade enfrentado diariamente pelos policiais nesse cenário. Somente neste ano, a corporação já prendeu mais de 17.000 criminosos, apreendeu mais de 2.000 adolescentes envolvidos com a criminalidade, além de retirar das ruas mais de 3.500 armas de fogo, entre as quais 297 fuzis idênticos aos utilizados em guerras convencionais.



Nesse contexto, o comando da corporação tem dedicado atenção especial às unidades de ensino em todo o Estado. O Programa Patrulha Escolar e de Proteção à Criança e ao Adolescente, composto por mais de 1.600 agentes capacitados, realizou mais de 43 mil visitas a colégios e escolas em todas as regiões dos 39 batalhões de área em seu primeiro ano de atuação.



O Governo do Estado lançou no primeiro semestre o aplicativo Rede Escola, uma ferramenta desenvolvida pela PM para agilizar o acionamento de viaturas em caso de ocorrências nas escolas.

*Reportagem da estagiária Alice Santos, sob supervisão de Iuri Corsini