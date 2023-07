Projeto 'Voa Brasil' ainda não chegou à Casa Civil

Com promessa de ser lançado em agosto, o projeto "Voa Brasil", programa de passagens aéreas a R$ 200, ainda não foi apresentado oficialmente à Casa Civil, segundo informou o Ministério dos Portos e Aeroportos nesta quarta-feira, 19. Em março, o programa ficou em xeque ao ser anunciado pelo ministro da pasta, Márcio França, sem aval da Casa Civil.



Na semana passada, Márcio França confirmou que o lançamento da medida será feito no próximo mês. Em atualização nesta quarta-feira, o ministério informou que o projeto está na fase de últimos ajustes.



"Assim que eles (ajustes) forem concluídos, (o projeto) será encaminhado à Casa Civil para aprovação", informou o órgão. O ministério lembra, contudo, que o programa não depende de medida provisória ou projeto de lei para existir.



A iniciativa também não dependerá de subsídio do governo, sendo idealizado em formato para que as empresas possam oferecer passagens em períodos de ociosidade — os meses de março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro.