Vídeo: Adolescentes viajam entre vagões de trem em Marechal Hermes

Rio - Quatro adolescentes foram flagrados viajando no engate, mecanismo usado para conectar os vagões, de um trem na estação Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (18).

Em imagens publicadas nas redes sociais, uma dupla aparece entre os vagões no momento em que a composição deixa a estação. "Olha isso, estão achando graça ainda. Desce daí, vocês vão morrer. Cadê os guardas? O trem está saindo, meu Deus, que loucura", diz a mulher enquanto filma.



Em nota, a SuperVia lamentou o ocorrido e informou que agentes da concessionária precisaram acionar as autoridades policiais e o Conselho Tutelar. Militares do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) encaminharam o quarteto à 29ª DP (Madureira).

"A concessionária lamenta casos como esses, que colocam em risco a vida e a operação ferroviária, bem como a integridade de colaboradores e clientes da concessionária. A SuperVia lembra que é extremamente importante que passageiros e pedestres respeitem as normas de segurança com o objetivo de evitar acidentes. A concessionária realiza, constantemente, campanhas de conscientização sobre a importância de que sejam cultivados bons hábitos dentro de todo o sistema ferroviário", diz trecho da nota.