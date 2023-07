Frente fria e ventos úmidos influenciam tempo na cidade

Rio - A passagem de uma frente fria, com ventos úmidos vindos do mar, vai deixar o tempo instável na cidade do Rio nos próximos dias. Nesta quarta-feira (19), o céu ficou entre nublado a encoberto, com chuva fraca a moderada em pontos como Tijuca, Alto da Boa Vista e Rocinha, no decorrrer do dia e deve seguir até a noite. As temperaturas com a máxima de 23°C e a mínima de 15°C e ventos moderados. Durante a madrugada, a tendência da temperatura é ficar estável.

De acordo com as informações do Alerta Rio, na quinta-feira (20), o tempo deve ter a máxima de 24°C e mínima de 15°C, com chuva fraca a moderada isolada nos períodos da madrugada e manhã, podendo passar de 5mm/h em pelo menos um ponto da cidade. Os ventos estarão moderados e ocasionalmente a fortes.



A partir de sexta-feira (21), a nebulosidade diminuirá gradualmente e as temperaturas devem aumentar, a previsão indica máxima de 27°C e a mínima de 15°C, com ocasionais rajadas fortes.

No sábado (22), é esperado que o clima fique com a máxima de 29 °C e mínima de 12°C. No domingo (23), a máxima de 30°C e mínima de 12°C. Ainda de acordo com o Alerta Rio, não deve ter chuva no fim de semana e os ventos estarão moderados.