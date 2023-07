Homem é preso com drogas em Resende

Um homem, que não teve a idade revelada, foi flagrado com drogas após tentar fugir da Polícia Militar (PM) em Resende. O caso aconteceu na terça-feira (18) no bairro Santo Amaro.



Segundo a PM, ao perceber a chegada dos agentes dois suspeitos começaram a correr. Na fuga, um deles foi capturado. Com ele, foram encontrados os entorpecentes.



Foram apreendidos 111 trouxinhas de maconha, um celular e dinheiro. O caso foi registrado na 89ª DP de Resende. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.